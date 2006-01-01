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В 2006 году ЕГЭ в Чите будут сдавать 2 700 человек

В 2006 году на проведение единого государственного экзамена (ЕГЭ) в Чите израсходуют 500 тыс. рублей. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, 23 января на пресс-конференции об этом сообщила председатель читинского городского Комитета образования Наталья Жданова. Большая часть средств уйдет на оплату труда экспертов. Материально-техническая база для проведения ЕГЭ сформирована - Чита участвует в эксперименте в 4-й раз. ЕГЭ будут сдавать 2 700 человек. Экзамен по русскому языку и математике для выпускников средних школ будет обязательным, по физике, химии, биологии, истории России, обществознанию и географии - по выбору учащихся. Можно будет сдавать ЕГЭ по английскому языку. Источник: Regnum

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